“Un programma di crescita comune” per l’Università della Campania Luigi Vanvitelli ed il Comune di Aversa.

Aversa. L’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, dopo la proposta di progetto formulata lo scorso 29 giugno, ha approvato il programma di interventi manutentivi cofinanziati sulla base dei protocolli d’intesa firmati con i comuni circostanti tra cui il Comune di Aversa.

L’opera da svolgere nel Comune di Aversa prevedrà lavori di manutenzione, messa a norma antincendio e consolidamento strutturale, anche ai fini antisismici, del Corpo F del Complesso della Real Casa dell’Annunziata.

Seguiranno contemporaneamente i lavori di messa in sicurezza del Chiostro di San Lorenzo ad Septium e di consolidamento dell’arco di ingresso orto su via San Lorenzo con la rimozione della puntellatura e sostituzione del portone di accesso.

Avverrà, ancora, la sistemazione del cortile della Biblioteca del Dipartimento di Architettura, sempre presso il Monastero di San Lorenzo ad Septium e la manutenzione straordinaria per il consolidamento strutturale di un solaio in legno presso il corpo P della Real Casa dell’Annunziata, con successivi interventi di ripristino della funzionalità dell’ambiente soprastante adibito a laboratorio.

Il consigliere comunale Mariano Scuotri ha voluto sottolineare in una dichirazione pubblica la solida e costante sinergia che lega l’amministrazione Comunale locale a quella universitaria: “ È una sinergia importante poiché avviene in un luogo di crescita delle menti. Quando c’è la buona volontà insieme alle buone idee si costruisce inevitabilmente un laboratorio di sviluppo del territorio”.

Anche Nicola Cavagnuolo, consigliere degli Studenti della “Vanvitelli” ha dichiarato: “È ottimo il rapporto di collaborazione istituzionale con l’Amministrazione di Aversa. Siamo pronti adesso – continua Cavagnuolo – a mettere in campo tutto l’entusiasmo per un progetto a lungo termine per una città a misura di studente e di cittadino”.