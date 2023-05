Un saggio storico racconta il versante nascosto dell’Unità d’Italia

Quella che la storia, scritta dai vincitori, ha battezzato “unificazione d’Italia” in realtà la possiamo conoscere meglio attraverso le vicende personali sia di importanti che di umili famiglie vissute al tempo di quelle contestazioni popolari che ebbero come obiettivo quello di ripristinare il vecchio governo borbonico all’alba dell’Unità d’Italia. E’ possibile approfondire questo e molto altro sulla complessità di un’epoca che chiede ancora di essere compresa portando alla luce gli intrighi e le ambiguità di una guerra scatenata dal Nord contro il Sud nel saggio storico di Ferdinando Ghidelli dal titolo “L’Unità d’Italia a Caserta e dintorni”. Il libro sarà presentato domenica 11 giugno alle ore 11 presso l’Eremo di San Vitaliano a Casola di Caserta. Dialogheranno con l’autore Adele Vairo, Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Manzoni” di Caserta, e l’arch. Raffaele Cutillo.Le conclusioni saranno affidate a Don Valentino Picazio, Direttore del Centro Apostolato Biblico-Diocesi di Caserta.Nel corso della presentazione ci saranno interventi musicali a cura di Ferdinando Ghidelli e Annalisa Messina, con brani inediti sul tema del brigantaggio. Ferdinando Ghidelli, appassionato studioso di storia, è un musicista con una lunga carriera che lo ha visto operare come compositore, arrangiatore, chitarrista e accompagnatore di nomi noti nel panorama nazionale, nonché docente di Economia.