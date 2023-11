Un saluto speciale al direttore Giulierini che ha rigenerato il Mann

Paolo Giulierini il 14 novembre ha lasciato da direttore il Mann di Napoli. Ha avuto nell’Auditorium un ringraziamento speciale con abbracci e lacrime da parte di 300 tra dipendenti, collaboratori e amici, e anche di più. Una replica del fantomatico saluto degli studenti al loro professore de L’ attimo fuggente con i cartelli con scritto “Capitano, oh mio capitano” a dichiarare il riconoscimento di un elogio pubblico per il lavoro svolto. In questi due mandati il Museo archeologico nazionale di Napoli è rinato, promosso da qualche mese a museo di prima fascia come la Galleria degli Uffizi e la Reggia di Caserta. L’archeologo Giulierini ha aperto in questi anni sezioni come Egitto, Magna Grecia, Preistoria e protostoria e quest’anno la Campania Romana. Nel 2023 i visitatori sono già stati 500mila. In questi 8 anni a guida Giulierini sono state proposte circa 300 mostre all’estero e tante iniziative per coinvolgere la cittadinanza e innovative, come Il tesoro della legalità, un percorso apripista per la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici svolto in collaborazione con la Procura di Napoli, carabinieri e Università Federico II. Il saluto potrebbe essere un arrivederci stando alle sue parole: “Grazie al Mann e a Napoli, spero di tornare”.