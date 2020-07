Un successo il primo concerto del CFM nel campo adiacente alla Civica Accademia Toscanini

SAN NICOLA LA STRADA – Giovedì sera, 23 luglio 2020, con inizio alle ore 20:00, si è svolto nel campo sportivo adiacente alla Civica Accademia Toscanini il primo dei due concerti organizzati dal comune di San Nicola la Strada e il CFM Centro di Formazione Musicale. Gli oltre 100 giovani musicisti che compongono l’Orchestra sinfonica Scarlatti Junior si sono esibiti in un magnifico concerto alla presenza di oltre 500 persone che hanno riempito gli spalti e le aree circostanti sotto la attenta vigilanza della protezione civile che ha garantito il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione.

Presenti alla manifestazione il sindaco Vito Marotta che ha dato il benvenuto, l’assessore alla cultura ed altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Il concerto è iniziato con una trascrizione per orchestra del Sogno di Schumann diretta dal M° Gaetano Russo, che è anche il direttore artistico della prestigiosa Nuova Orchestra Scarlatti. È stato il primo clarinetto della Orchestra del Teatro di San Carlo e primo clarinetto solista della orchestra della Rai di Napoli. Il concerto è continuato con Egmont di Beethoven, Apotheose di Berlioz e Improvviso dello stesso M° Russo al quale ha fatto seguito il brillante Zirkus Renz di Peter, eseguito senza direzione, che ha messo in luce le qualità virtuosistiche dei giovani musicisti della Scarlatti Junior.

A questo punto c’è stata l’esecuzione del brano “107” composto dal M° Bruno Persico espressamente per questa orchestra. Nel recente periodo di lockdown il brano è stato eseguito da 106 ragazzi della Scarlatti junior attraverso singoli video successivamente montati assieme per un video pubblicato sul web, ma quella di ieri a San Nicola la Strada è stata la prima esecuzione assoluta dal vivo. L’orchestra è stata diretta dal M° Bruno Persico che è anche il Presidente del CFM Centro di Formazione Musicale, l’ente che da otre 20 anni si occupa a Napoli di didattica a di e cultura musicale e che da poco meno di un anno gestisce anche le attività della Civica Accademia Arturo Toscanini grazie alla convenzione stipulata con il comune.

Ancora musica con the Sound Of Music, di Rodgers, che ha ricordato al pubblico le atmosfere del Musical Americano per poi chiudere con il famoso Bolero di Ravel. Il lungo applauso del pubblico ha invitato l’orchestra a concedere il bis.

Giovedì prossimo, 30 luglio 2020, sempre con inizio alle ore 20:00, alla Rotonda della villa comunale di San Nicola la Strada si terrà il secondo concerto, di tutt’altro genere musicale, che vedrà alternarsi vari Ensemble composti da allievi e docenti della Civica Accademia Toscanini per un repertorio di pop, blues, jazz e funky. Anche per questo concerto l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e con l’assistenza della protezione civile e la polizia municipale.