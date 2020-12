Un super Lozano stende la Sampdoria, finisce 2-1 al Diego Armando Maradona

Il Napoli batte la Sampdoria per 2-1 e conferma di voler restare aggrappato alla zona scudetto. Tre punti molto pesanti in vista della super sfida di mercoledì sera contro L’Inter di Conte. Se il Napoli arriverà a San Siro super motivato lo deve sopratutto a Lozano, il messicano entrato nella ripresa ha spaccato la gara facendo impazzire i difensori della Sampdoria. Una scelta vincente quindi quella di Gattuso di farlo entrare dalla panchina, chissà che questa prestazione non gli abbia Tarantino il posto da titolare contro l’Inter. Per la Sampdoria non basta il gol di Jankto che aveva sbloccato la gara, ora per gli uomini di Ranieri nella prossima gara ci sarà la difficilissima trasferta in casa del Verona. Un Verona motivato dalla bella vittoria di ieri sul campo della Lazio.