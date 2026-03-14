Avvio degli incontri “Un tè con le Regine”

Caserta – Alla Reggia prende forma un nuovo ciclo di appuntamenti culturali pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta della mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”. L’iniziativa, dal titolo “Un tè con le Regine”, propone incontri divulgativi che uniscono approfondimento storico, dialogo con gli studiosi e un momento conviviale ispirato ai salotti colti europei tra Settecento e Ottocento.

Il primo appuntamento, svoltosi ieri pomeriggio nella Gran Galleria della Reggia, ha registrato una partecipazione attenta e interessata. Il pubblico ha seguito con grande coinvolgimento l’incontro dedicato alle figure di Maria Teresa d’Austria e Maria Antonietta, protagoniste del dibattito sulle donne al potere nel XVIII secolo. A guidare l’approfondimento è stata Alessandra Necci, direttrice del Palazzo Reale di Napoli, che ha dialogato con i presenti offrendo spunti sulla diplomazia, il ruolo politico e l’immagine pubblica delle sovrane europee.

L’iniziativa prosegue lunedì 16 marzo alle ore 16.30, con un nuovo incontro dedicato alle regine borboniche e al loro ruolo nell’educazione, nelle riforme culturali e nella rappresentazione del potere. A confrontarsi sul tema saranno Giulio Sodano e Giulio Brevetti, docenti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Il ciclo di incontri nasce come momento informale ma scientificamente rigoroso: studiosi, direttori di istituzioni culturali, storici dell’arte e curatori museali dialogano con il pubblico su temi centrali della mostra, ricreando l’atmosfera dei salotti culturali europei. Al termine di ogni appuntamento i partecipanti prendono parte a una visita tematica della mostra, pensata per approfondire gli argomenti trattati durante il confronto.

A rendere l’esperienza ancora più originale è la componente conviviale: ogni incontro è accompagnato dalla degustazione di un infuso diverso, scelto come suggestione simbolica legata alla figura delle regine o al tema del giorno, trasformando la conferenza in un momento multisensoriale di condivisione culturale.

Il calendario proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti dedicati, tra gli altri, alle regine di Casa Savoia, alla figura di Maria Cristina di Savoia, alla musica di corte tra Sette e Ottocento e alle principesse francesi divenute regine di Napoli, come Julie Clary e Carolina Bonaparte. Tra gli ospiti figurano studiosi ed esperti provenienti da importanti istituzioni museali e universitarie italiane.

La partecipazione a “Un tè con le Regine” è aperta a tutti i visitatori del museo ed è inclusa nel costo del biglietto di ingresso o dell’abbonamento alla Reggia, fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli incontri si tengono nella prima sala della mostra all’interno della Gran Galleria. È consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo caserta@operalaboratori.com.

Di seguito il calendario degli incontri a seguire:

16 marzo 2026 – ore 16.30 – 19.00

Le regine borboniche. Educazione, riforme culturali e rappresentazione

con Giulio Sodano e Giulio Brevetti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

20 marzo 2026 – ore 16.30 – 19.00

Regine, reggenti, mogli di re. La definizione della “donna di potere” nell’Europa d’antico regime

con Andrea Merlotti, direttore del Centro del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude – Reggia di Venaria.

26 marzo 2026 – ore 16.30 – 19.00

Le regine di Casa Savoia. Immagine pubblica, vita privata e modernità

con Mario Epifani, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e Lorenza Santa dei Musei Reali di Torino.

30 marzo 2026 – ore 16.30 – 19.00

Maria Cristina di Savoia. Dalla corte sabauda al Regno delle Due Sicilie

con Anna Grimaldi, storica dell’arte.

9 aprile 2026 – ore 16.30 – 19.00

La reine s’amuse. Strumenti e pratiche musicali tra Sette e Ottocento

con Lucio Tufano dell’Università degli Studi di Palermo e Luigi Sisto, curatore delle collezioni di strumenti musicali del Conservatorio di San Pietro a Majella.

13 aprile 2026 – ore 16.30 – 19.00

Principesse francesi e regine di Napoli: Julie Clary e Carolina Bonaparte nelle collezioni del Museo Napoleonico

con Ilaria Miarelli Mariani, direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

18 aprile 2026 – ore 11.00 – 13.00

Corpo femminile, corpo dello Stato. La storia di due eroine: Maria Sofia di Baviera e Lucrezia Romana

con Nadia Verdile, giornalista e scrittrice, e Alessandra Faini, storica dell’arte e direttrice dei Servizi ALES S.p.A..

23 aprile 2026 – ore 16.30 – 19.00

Presentazione del volume ¿Marginalidad principesca? Mujeres y espacios politicos en la Europa moderna

con Giulio Sodano, Vincenzo Lagioia dell’Università di Bologna ed Ezequiel Borgognoni della Universidad Rey Juan Carlos.

29 aprile 2026 – ore 16.30 – 19.00

Appunti per una storia fotografica e cinematografica delle sovrane europee

con Giulio Brevetti e Marco Pizzo, vicedirettore del Museo Centrale del Risorgimento.