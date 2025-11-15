Un trionfo di emozioni e valori alla VI Edizione del Premio “Donne e Motori: gioia e mai più dolore”

Un pomeriggio di pura emozione quello che si è svolto nella splendida Sala dell’Ostrichina, al Real Sito del Fusaro di Bacoli, in occasione della sesta edizione del Premio “Donne e Motori: gioia e mai più dolore”, ideato dalla vulcanica Rosa Praticò.

Un evento che, ancora una volta, ha saputo unire arte, cultura e impegno civile, trasformando la celebrazione in un momento di riflessione profonda e di speranza condivisa.

Il coordinamento del Premio è stato egregiamente condotto, a titolo di volontariato, da Maurizio De Costanzo.

Un ringraziamento speciale va a Emilia Narciso, Presidente del Comitato Regionale UNICEF Campania, per la concessione del patrocinio e per la preziosa collaborazione al Premio.

Nato dal desiderio di abbattere gli stereotipi che feriscono e limitano le donne, il Premio promuove da anni una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla libertà femminile.

«Da sempre cerchiamo di contrastare i luoghi comuni che alimentano il patriarcato – ha dichiarato Rosa Praticò – perché solo attraverso la consapevolezza e la cultura del rispetto possiamo costruire un futuro più giusto per tutti».

Donne che ispirano, donne che cambiano il mondo

Tante le protagoniste di questa edizione: donne diverse per esperienze e percorsi, ma unite da una forza comune — quella di creare, costruire e diffondere valori autentici.

Le premiate sono state selezionate dal Comitato Etico di Valutazione, che non ha fatto mancare il proprio supporto e la propria vicinanza nel corso della giornata di premiazione.

Il Comitato è composto da donne di grande spessore: Cinzia Massa, Assessora del Comune di Bacoli; Emilia Narciso, Presidente Regionale UNICEF Campania e membro della Commissione Governance UNICEF Italia; Raffaella Pergamo, Primo Ricercatore CREA e membro dello staff di Presidenza Longaevitas APS; Ilaria Perrelli, Presidente della Consulta Regionale Femminile; e Rosa Praticò, Presidente dell’Associazione Officina delle Idee.

La cerimonia si è aperta con i saluti del Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che ha ricordato i traguardi raggiunti dalla città negli ultimi anni.

Il Premio è inserito tra le iniziative del progetto “Bacoli Città della Cultura 2028”, a testimonianza di un impegno collettivo verso la crescita culturale e sociale del territorio.

Un momento di grande emozione è stata la consegna di una litografia a tiratura limitata dello scultore Domenico Sepe, raffigurante Diego Maradona, donata al Sindaco come simbolo di bellezza e rinascita.

Durante la presentazione del Premio, lo scultore Domenico Sepe ha spiegato:

«Con quest’opera ho voluto trasformare uno stereotipo in un messaggio di rispetto e rinascita, perché la bellezza non sia mai legata al dolore».

Le premiate

Sul palco, insieme all’Assessora Cinzia Massa e a Rosa Praticò, sono state celebrate donne straordinarie:

* Elisabetta Garzo – già Presidente del Tribunale di Napoli

* Florinda Sorrentino – Docente e Direttrice del Coro Voci Bianche, che ha commosso il pubblico con i piccoli artisti del progetto Mani Bianche

* Giulia Russo – Direttrice della Casa Circondariale di Secondigliano

* Maria Masi – già Presidente del CNF e Presidente della Fondazione Le Columbrine

* Martina Pagliuca – Medico oncologo e ricercatrice

* Rita Caprio – Presidente della Cooperativa Uomo di Legno

* Viola Scotto di Carlo – Campionessa di nuoto

* Elena Annunziata – Presidentessa del Giugliano Calcio

* Alba Kepi – Presidente AMMPE Italia

* Elena Capasso – Dottoressa oncologa

* Elena Ronzullo – Presidente dell’Associazione Mamme Coraggio

I bambini presenti hanno potuto realizzare un piccolo sogno, salendo a bordo della Ferrari messa a disposizione da Raffaele Diana della Proemotion Eventi, per un’esperienza carica di entusiasmo e sorrisi.

Un momento conviviale è stato interamente curato dalla Fondazione Paolo Tortora e dai suoi ragazzi speciali, che hanno donato sorrisi e calore umano.

Tra le tante bontà offerte, i “Cuori di Sfogliatella” di Antonio Ferrieri e il delizioso Provolone del Monaco della MIR sono stati protagonisti di una pausa gustosa e solidale.

Nella seconda sessione sono state premiate:

* Teresa Del Prete – Scrittrice e giornalista

* Gilda Iovine – Imprenditrice vitivinicola di quarta generazione

* Rosa Spinelli – Responsabile del progetto Nati per Leggere

* Alexandra Borzea – Fondatrice di Amperial Luxury Design

* Francesca Adelaide Di Criscio – Imprenditrice vinicola

Arte, emozioni e solidarietà

L’arte ha avuto un ruolo centrale, rendendo la giornata ancora più intensa e coinvolgente.

Sul palco si sono alternati il Coro Mani Bianche “Liberensemble” dell’I.C.S. Giampietro-Romano, il gruppo di giovani talenti VibrARTE, i ragazzi dell’Associazione Chiamami per Nome, le straordinarie voci del Red Coral Gospel e la violinista Dorotea Di Luca.

La compagnia Vagabond’s Art ha emozionato il pubblico con un intenso monologo teatrale, mentre la mostra “Pennelli ed Emozioni – Arte che racconta la donna”, curata da Raffaella Vitiello e Donato Frulio, ha trasformato la Sala in un abbraccio visivo dedicato all’universo femminile. Tra gli ospiti anche la giornalista Simona Buonaura.

Un messaggio di grande sensibilità è giunto anche dalla Presidente della Corte d’Appello, Maria Rosaria Covelli, che – impossibilitata a partecipare per impegni sopraggiunti – ha voluto esprimere la propria vicinanza e il suo affettuoso sostegno all’iniziativa.

Ringraziamenti e chiusura

La giornata si è conclusa con la consegna di un’opera di Domenico Sepe all’Assessora Cinzia Massa, come segno di riconoscenza per il suo costante impegno a favore delle pari opportunità.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i partner e sostenitori dell’iniziativa:

CNL 1930, Consorzio Terre Italiane, Fondazione Paolo Tortora, International Consulting, Cuori di Sfogliatella, Catapano Abbigliamento, Franco Capasso, Eccociqua, MIR, Elefant Viaggi, VibrARTE, Chiamami per Nome, Vagabond’s Art, Liberensemble.

Rosario Lopa Portavoce Consulta Nazionale per l’Agricoltura e il Turismo

Il Premio “Donne e Motori: gioia e mai più dolore” si conferma così un inno alla donna, alla bellezza e alla forza del cambiamento: un invito a credere nella potenza gentile di chi, ogni giorno, costruisce con coraggio e amore un mondo migliore.