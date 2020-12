Un uomo rapina una prostituta

Maddaloni – Un uomo di 38 anni ha rapinato una prostituta e si è dato alla fuga.

I carabinieri di Maddaloni, hanno arrestato M.M per reato di rapina in Via Ficucella. L’uomo, originario di Maddaloni, ha 38 anni. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio avente come scopo la prevenzione e repressione dei reati predatori.

Un ruolo fondamentale nell’arresto dell’uomo ha giocato inevitabilmente la videosorveglianza. L’uomo è stato infatti bloccato dalle forze dell’ordine dopo che aveva sottratto a una 49enne albanese 140 euro. Le indagini sono partite immediatamente grazie ai filmati acquisite dalle telecamere che erano presenti sulla via.

Ora l’uomo si trova presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.