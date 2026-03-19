Un uovo per la vita. La campagna di Pasqua AIL

Tempo di Pasqua, tempo di speranza e di richiesta di pace in questo periodo in cui il mondo è attraversato ancora una volta dall’orrore della guerra, AIL e ANFI insieme scendono in piazza per una delle campagne storiche dell’AIL, le uova di Pasqua solidali accese per aiutare la ricerca e la cura alle malattie oncoematologiche.

Nel fine settimana dal 20 al 22 marzo avrà luogo la tradizionale campagna solidale delle Uova pasquali targate AIL.

A Maddaloni sarà possibile acquistare le uova di Pasqua e i gadget dell’AIL presso i gazebo in piazza della Vittoria, a via Cornato nella villetta “I passi dello sport”, di fronte al bar “Il Ritorno” e a via Napoli nei pressi dell’ex Macello.

Per tutte le altre città d’Italia si consiglia di consultare il sito dell’AIL: Mappa dei punti di acquisto uova AIL

Dentro ogni Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno alla Ricerca fatto di centinaia di studi scientifici, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e di più di cento Centri Ematologici in tutta Italia. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che voi potete aiutarci a realizzare.

Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie agli oltre 50 anni di lavoro di AIL e al sostegno delle nostre comunità, che, in ogni appuntamento, si dimostrano sempre sensibili alla causa.

Per me quest’uovo è Pasqua e spero tantissimi compleanni. Regalare un uovo può aiutare a regalare una vita.