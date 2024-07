Nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Libertà e via Mercorio, zona Cappuccini, non lontano dall’ospedale.

Rimasto coinvolto nel sinistro un automobilista 22enne del posto, colpito al volto è stato trasportato in ospedale.

I sanitari per fortuna hanno giudicato non gravi le sue condizioni, avendo riportato una prognosi di pochi giorni.