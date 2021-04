Una candela per il cucciolo Cuore!

In questi giorni a Marcianise è stato ritrovato morto impiccato un cane.



Una terribile immagine quella a cui hanno dovuto assistere le persone che l’hanno ritrovato.

L’associazione ‘Fido Amico Mico’ aveva proposto in merito alla vicenda di organizzare una manifestazione in strada per sabato 24 aprile.

Un corteo per manifestare tutto il proprio disprezzo per gli autori di questo terribile gesto. Tuttavia la manifestazione non è stata autorizzata per via della situazione pandemica.

Ha dichiarato tuttavia l’associazione:

“L’associazione Fido Amico Mio, viste tutte le difficoltà logistiche e le incertezze che attualmente bisogna affrontare a causa della pandemia di COVID-19, ha preso la difficile decisione di revocare la richiesta e annullare il corteo pacifico previsto per sabato 24 aprile. La morte atroce del povero randagio non può essere dimenticata. Vi chiediamo proprio per questo di unirvi a noi sabato 24 a partire dalle ore 15 accendendo una candela. Tutti insieme daremo vita da lontano, ognuno nella propria casa, nel luogo di lavoro, in macchina o dove voi vogliate ad un momento collettivo per ricordare “Cuore”.” Vi chiederemo di accendere una candela in suo ricordo e di pubblicarla sul vostro profilo”.