Una chiacchierata con il sindaco di Marcianise.

Belvederenews, ha promosso una campagna denominata, “Ne parliamo con il sindaco” per delinearne un profilo personale e amministrativo per favorirne la conoscenza non solo dei concittadini, ma anche dei residenti di altri comuni del casertano.

Chiediamo di incontrare il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, uscito vincente dalle urne, il 15 maggio 2023. Il sindaco, che guida una coalizione di centro-destra, accoglie con piacere la nostra richiesta e di questo gliene siamo grati.

La chiacchierata inizia verificando il suo grado di “marcianisanità”, chiedendogli conto della sua nascita in provincia di Viterbo, in modo sottile e ironico, di getto sorridendo, risponde che non è stata una sua scelta, lasciando già immaginare il tono gradevole della conversazione. Ci racconta che è figlio di due insegnanti marcianisani, nativi di questa città. Nella provincia di Viterbo si recò dapprima il padre per svolgere la sua attività docente e, una volta sposatosi, lo raggiunse la madre, dove hanno vissuto per circa sette anni. Nel frattempo nacque lui, ma la sua permanenza nella Tuscia durò poco perché, piccolissimo, all’età di tre anni i genitori fecero ritorno a Marcianise. Nonostante la tenerissima età il nostro primo cittadino conserva ancora qualche vago ricordo del viaggio di ritorno a Marcianise. La conversazione si concentra sulla sua professione passata e futura: a fine mandato farà il pensionato, avendo raggiunto il limite per la quiescenza a seguito dell’attività svolta come medico di famiglia ed esperto in medicina legale, svolgendo la sua attività interamente a Marcianise dove vive con sua moglie e i suoi due figli. Gli chiediamo se ha praticato qualche sport e quali sono quelli che segue. Ci racconta di essere uno sportivo seppur a livello amatoriale, dilettantistico, tra i suoi sport preferiti, la bicicletta e il calcio, alla richiesta di riferirci quale sia la squadra del cuore, risponde di getto, il Napoli.

Passando alle sue preferenze culturali, apprendiamo, che risulta essere un “lettore forte” ha infatti, da sempre avuto la passione per la lettura, vantando una biblioteca personale di oltre duemila libri, che spaziano dalla saggistica alla narrativa. I continui impegni istituzionali nel ruolo di sindaco, da maggio, stanno fortemente condizionando la pratica della lettura che continua ad essere una passione.

Alla richiesta del perché si è messo in gioco e come nasce la sua candidatura risponde che, da un semplice invito a concorrere per ricoprire il ruolo di sindaco, ha metabolizzato la sfida per dare una svolta alla sua città al fine di migliorarne gli standard e portarla a quei livelli che competono ad una come Marcianise. Ci tiene a precisare che le sue ambizioni politiche sono strettamente legate al territorio in quanto ritiene di non avere più l’età per tentare una carriera politica a livelli diversi dall’amministrazione della sua città. Il suo mettersi in gioco è dovuto solo per spirito di servizio e all’amore per la città. Proseguiamo vagliando il suo sentire ideologico facendoci descrivere la sua posizione nello scacchiere politico nazionale. Riferisce che la sua collocazione è sempre stata democristiana in particolare un moroteo. Prosegue dicendo che Marcianise ha dimostrato, nelle scorse elezioni, comunque di fare sempre l’occhiolino al centro dove, anche a livello nazionale, si vedono seppur indirettamente i tentativi di ricostituire una nuova Democrazia Cristiana. Ovviamente a suo parere, la ricostituzione sarebbe comunque di difficile attuazione per la forte polarizzazione che ha subito la politica nazionale negli ultimi decenni. I tentativi di Renzi e Calenda, ad esempio, non sono stati in grado di formare un centro forte, anche se rimane la convergenza verso il centro nei due maggiori blocchi politici nazionale.

In quanto al governo della Meloni ne è ampiamente soddisfatto, e lo definisce un gruppo che gode di buona salute in quanto continua a mantenere, a suo giudizio, la stessa popolarità di quando si sono svolte le elezioni, nella convinzione che, a livello nazionale, seppur si rivotasse oggi, il risultato elettorale sarebbe simile a quello di un anno fa. Secondo il suo modo di vedere il governo sta rispettando le aspettative di chi lo ha votato.

Gli chiediamo se il governo sul PNRR sta generando difficoltà nel reperimento dei fondi e lo stato dei progetti che il comune ha in atto. Parte nella sua esposizione con un dato di fatto: il ministro Fitto ha rallentato il trasferimento dei fondi al fine di ottenere una distribuzione più razionale, ma nonostante ciò, parecchi fondi li abbiamo ottenuti e si stanno sfruttando, in primis, grazie a dei bravi funzionari che hanno saputo intercettare i fondi e presentare adeguati progetti. Nel fargli presente lo stato inadeguato di alcune strade cittadine che talvolta creano molte problematiche anche nel percorrerle a piedi, gli chiediamo cosa bolle in pentola per la risoluzione. La sua amministrazione, prosegue il sindaco, si è fatta carico dall’inizio di questo problema: le strade sono una priorità per la sua giunta. Antonio Trombetta fa presente che, nonostante l’impegno, le tempistiche di risoluzione di questi problemi si dilatano a seguito delle regole di funzionamento della pubblica amministrazione. Per chiarire il concetto, porta un esempio concreto: “se a casa ho il cortile danneggiato e dispongo del capitale necessario per il ripristino, chiamo la ditta di fiducia per la riparazione e in breve il problema è risolto. Nella pubblica amministrazione i soldi vanno trovati e messi a bilancio, che tra l’altro abbiamo approvato l’11 agosto scorso, successivamente vanno fatto i computi metrici sulle strade che si è deciso di ripristinare, poi indire una gara e, successivamente selezionare una ditta. I tempi per arrivare all’ultimazione del lavoro saranno inevitabilmente notevoli, anche in presenza di una amministrazione super veloce!” Il sindaco prosegue elencando i futuri lavori in programma, ci comunica che sono stati avviati i lavori per la nuova rete fognaria con appalti di oltre tre milioni di euro, a giorni partirà il rifacimento dei grandi assi viari, viale Gandhi, via Kennedy e via M.Luther King ovvero l’ex circumvallazione. L’appalto all’insediamento del nuovo governo cittadino risultava bloccato, effetto dell’intervenuto aumento dei prezzi, e di conseguenza si sono dovuti rifare gli appalti, ridisegnare i costi e procedere ad una nuova assegnazione, in pratica è stata quasi una ripartenza. Già da mercoledì si comincerà a lavorare su via Gaglione, via Paolo de Maio e via De Felice, che sono tra le arterie cittadine più rovinate e hanno un’urgenza maggiore nella risistemazione. Via Gaglione vedrà anche il rifacimento della rete idrica, che è saltata, da rifare prima del manto stradale ovviamente. Questi lavori seppure imminenti sono soggetti e vincolati ai tempi tecnici per la realizzazione.

In merito ad un suo personale giudizio sintetico sul comportamento dell’opposizione, ci fornisce una pacata visione definendo egregio l’operato dell’opposizione, secondo lui sta svolgendo al meglio il proprio mestiere, nel vigilare, stimolare e criticare.

In merito alla richiesta di maggiori collegamenti con Napoli e Caserta special modo nei giorni festivi, fa spallucce avvalendosi della non competenza del comune in questioni, che mettono in gioco la libera domanda, offerta e profitto, delle aziende interessate ai trasporti su tali tratte. Si fa ovviamente carico di sostenere presso le aziende del trasporto, un interessamento alla questione.

I cittadini di Marcianise non dispongono di un Teatro e chiediamo notizie sulle tempistiche per il recupero del Mugnone. Risponde che il teatro Mugnone, come noto, è in corso di restauro, ma ne è stato completato solo il primo lotto. Attualmente è privo di copertura, sia fisica che finanziaria e per il completamento della ristrutturazione occorrono quattro milioni di euro, che equivalgono al bilancio annuale di questa città. L’ amministrazione si è riproposta di alimentare la ristrutturazione, cercando fondi regionali e governativi, per ora non abbiamo ottenuto nulla, si spera che dalla nuova tranche del PNRR, arrivi qualcosa. Qualora non dovesse accadere l’intenzione è di non lasciare deperire questo patrimonio e che è molto determinata la volontà di completarlo con un programma pluriennale, completando dapprima la copertura, successivamente la platea e i servizi, scaglionando in più anni l’ultimazione. Al di là degli aiuti il completamento del teatro Mugnone è una prerogativa dell’amministrazione per restituirne la fruizione alla collettività. La chiacchierata termina qui con l’auspicio di rivederci e poter divulgare nuovi progetti di questa amministrazione.