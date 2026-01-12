Una città diventata discarica: la denuncia di un attivista

AVERSA- Pasquale D’Agosto, attivista del movimento civico “La Politica che Serve”, ha denunciato una grave situazione di degrado in cui versa la città, in particolare in via Cupa Scoppa. D’Agosto parla di 8 chilometri quadrati di pattumiera. L’accusa va alla pessima gestione da parte dell’amministrazione comunale. Che la città fosse ridotta in pessime condizioni era chiaro da tempo, ma nessuno si è mosso per riscattarla. Nessuno ha cura di Aversa, vediamo ogni giorno scarichi di sostanze tossiche e inquinanti e caditoie otturate. Ennesimo caso di una città abbandonata a se stessa, che paga le conseguenze di una mancanza di responsabilità e competenza da parte di chi ha promesso di offrire il meglio ai cittadini. Promesse politiche che si confermano sempre vane.

“Aversa merita di più, merita di meglio”, queste le parole dell’attivista D’Agosto.