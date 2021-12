Una domenica speciale alla Reggia di Carditello

Il Natale è senz’altro la festa più amata dalle famiglie, ed ormai la figura di Babbo Natale è per i bambini il riferimento per eccellenza di questo magico periodo dell’anno.

Ma questo personaggio bonario e dispensatore di doni in realtà, benché famosissimo, è tra i più “giovani” rappresentanti del Natale.

La sua derivazione diretta è dal Santa Claus americano, che deriva a sua volta dal san Nicola importato in America dagli immigrati olandesi.

In Italia si è venuto ad affermare dal secondo dopoguerra, ed ha preso sempre più piede soppiantando le antiche tradizioni a cui si è prepote

prepotentemente sovrapposto.

Alla Reggia di Carditello questa mattina, domenica 19 Dicembre, si è realizzato un progetto che si è proposto di offrire ai piccoli spettatori ed alle loro famiglie una panoramica di alcune tradizioni natalizie, tra cui naturalmente l’americana con Santa Claus, per approfondire l’origine di quella che è la festa più attesa dell’anno, la cui origine affonda nella notte dei tempi e non a caso coincide con il solstizio d’inverno, il giorno più breve dell’anno, in cui si festeggia l’auspicio del ritorno alla luce.

Dalle 10,30 alle 13,30, nel Bosco dei Cerri del Real Sito di Carditello è stato rappresentato “Natale nel mondo”, con animazione teatrale, spettacoli e laboratori creativi ispirati alle grandi tradizioni del Natale.

A Cura de La Mansarda Teatro dell’Orco e FDA Event Creator

Con La Partecipazione della Libreria CHE STORIA.

Gli eventi spettacolari di questa domenica proseguiranno fino alle 18.

Nella Reggia di Carditello, infatti, tutti hanno la possibilità di vivere emozioni profonde ed intense con voli vincolati.

Sarà possibile fare un giro in mongolfiera, salendo su a “sbirciare” il mondo da un’altezza di 20 metri, condividendo questa straordinaria esperienza con le persone care.