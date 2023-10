Una donna accusa improvviso malore e resta intrappolata in casa . Pronto l’ intervento dei Vigili Del Fuoco

Nella mattinata di ieri ,giovedi 26 ottobre, verso le ore 12:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, è intervenuta in via Mazzini, nel comune di Cancello ed Arnone, allertati dal 118 per un soccorso ad una persona, una donna, che aveva avuto un malore all’interno della sua abitazione sita al primo piano di un palazzo. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco, a causa degli spazi di accesso all’appartamento molto stretti e ripidi, hanno fatto intervenire anche un’autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando, con la quale, utilizzando specifiche e avanzate tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali) gli operatori hanno stabilizzato la donna su una barella per il successivo trasporto aereo fino al piano stradale, dove ad attenderla c’era il personale del 118 pronto a trasferirla in ospedale.