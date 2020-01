Una doppietta di D’Angelo salva la Casertana dalla sconfitta in terra calabrese

La Casertana inizia il 2020 con un pareggio in trasferta. La squadra di Ginestra, nonostante aver dominato per lunghi tratti la gara contro il Rende, non riesce a vincere in terra calabrese. La squadra casertana ha pagato due errori nel primo tempo che sono costati i due gol subiti. Una grande serata per Angelo D’Angelo autore dei due gol dei falchetti che permettono di muovere la classifica.

Risultati: ,Cavese-Reggina 3-0, Rieti-Picerno 0-1, Avellino-Vibonese 1-1, Catanzaro-Bisceglie 2-1, Potenza-Ternana 0′-1, Sicula Leonzio-Teramo 0-1, Virtus Francavilla-Catania 0-0, Viterbese-Bari 1-1, Monopoli-Paganese 0-1, Rende-Casertana 2-2.

Classifica: