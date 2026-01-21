Una dottrina Monroe per L’Europa

A Davos Trump straparla, delirando a mo’ di megalomane, presentandosi come l’uomo del destino, quello che decide le agende degli altri Paesi e facendo la voce grossa con chi non vuole accodarsi ai suoi desiderata (Groenlandia in primis).

Al momento l’unica risposta di peso sembra essere quella francese ad opera di Macron: vestito elegante blu, occhiali in stile top gun e dichiara apertamente che l’unica via è quella del rispetto delle norme.

Una provocazione: e se anche l’Europa adottasse una propria Dottrina Monroe?

Ovvero rendere il territorio europeo impermeabile alle influenze straniere, USA inclusi? D’altronde è ciò che gli USA fanno sul continente americano.

Chissà se i pavidi politici europei sarebbero pronti ad un passo del genere abbandonando l’usanza del bacio della pantofola al Trump di turno?