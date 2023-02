Una lettura del testo “Due vite”, vincitore del Festival di Sanremo

Dopo la fortissima acclamazione di questi giorni, era quasi scontato che Marco Mengoni si aggiudicasse la vittoria del Festival di Sanremo, proviamo qui a fornire un’interpretazione del testo

Interpretazione

Mengoni immagina una coppia (?) che rimane sveglia mentre il resto dell’universo dorme (forse l’essere desti allude ad una consapevolezza che altri non hanno? La consapevolezza di chi vuole sprofondare nel deserto dell’altro?). La coppia a cui si fa riferimento (forse un rapporto con sé stessi) è infatti immersa in una sorta di deserto che a quanto pare ne cela un altro (“e non conosco ancora il tuo deserto”, dove deserto dovrebbe significare vuoto, mancanza, inconsapevolezza). Il proiettarsi nel deserto dell’altro significa ingaggiare una vera e propria lotta, durante la quale “ci perde e ci si prende”, in una sorta di inafferrabilità perenne a cui tutti siamo condannati, nella consapevolezza che non si possiede mai nessuno completamente e che il bello dell’amore forse sta proprio in questo senso di misteriosa ineffabilità, che tiene desto e vivo il desiderio di ciò che ci manca. Il vero amante, infatti, sa trovare in sé le risorse per ricacciare l’altro/a dal suo deserto (ma io se voglio di prendo). Questo viaggio alla scoperta dell’altro e di sé può avvenire solo allontanandosi con l’immaginazione (siamo i mostri e le fate) dai rumores e dalle preoccupazioni della vita quotidianità, che ci fanno “divergere” da ciò che realmente conta (siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con un cielo ad un passo da qui). Da soli, lontani con la mente da tante piccole e ipocrite scuse e senza più difese, (l’allusione al telefono intende riferirsi proprio alla comunicazione posticcia?) ci si può finalmente parlare autenticamente e dirsi ciò che davvero si sente (Devo dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese). La coppia si sente come un libro in una casa vuota, cioè come un libro il cui contenuto non comprende nessuno, perché nessuno è disposto davvero a leggerlo (?). I tentativi di unione spirituale lasciano poi lo spazio a quella carnale, per cui da una situazione di calda familiarità (In una casa vuota

Che sembra la nostra, Il caffè col limone) si passa all’esterno di un locale dove si consuma un rapporto, allusione al lato carnale e passionale dell’amore, che unito alla vera conoscenza dell’altro rende tutto armonico come una bella melodia e fa esplodere tutto ciò che è intorno (?) (Se questa è l’ultima canzone, poi la luna esploderà). L’amore vissuto con grande intensità è in grado di far tutto, anche di liberarci dalle gabbie, che ci costruiamo ogni giorno (tutte le corse, gli sbagli, gli schiaffi) e dove nessuna musica arriva ad allietare il nostro cammino.

Testo

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

E non conosco ancora bene il tuo deserto

Forse è in un posto del mio cuore

Dove il sole è sempre spento

Dove a volte ti perdo

Ma se voglio ti prendo

Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate

Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

E non ho più difese

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Il caffè col limone

Contro l’hangover

Sembri una foto mossa

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse gli schiaffi gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Tanto lo so che tu non dormi dormi dormi dormi dormi mai

Che giri fanno due vite

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

A gridare un po’ di rabbia sopra un tetto

Che nessuno si sente così

Che nessuno li guarda più i film

I fiori nella tua camera

La mia maglia metallica

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Persi tra le persone

Quante parole

Senza mai una risposta

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse e gli schiaffi gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Tanto lo so che tu non dormi

Spegni la luce anche se non ti va

Restiamo al buio avvolti

Solo dal suono della voce

Al di là della follia che balla in tutte le cose

Due vite guarda che disordine

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

Tanto lo so che tu non dormi dormi dormi dormi dormi mai

Che giri fanno due vite

Due vite