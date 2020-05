Una maddalonese a Miss Mondo: ecco come votarla

La città di Maddaloni e la provincia di Caserta potrebbero vantare di avere a breve la propria Miss Mondo, ma per farlo c’è bisogno di un Gratuito, libero e immediato aiuto Like/Mi Piace

La maddalonese Fabiana Ferraro è candidata a Miss Mondo Lombardia.

Fabiana dopo aver partecipato con lusinghiero successo all’edizione di “Miss Italia” 2019 sta per essere selezionata alla semifinale di “Miss Mondo Lombardia” attraverso una #webselection. Per coronare questo sogno e per fregiarci di una Miss Mondo dobbiamo sostenerla con click Mi Piace sulla sua foto.

Dunque, piccoli passaggi:

1) Accedere al proprio profilo facebook, chi ne ha più di uno a ciascuno di essi;

2) Cliccare sul seguente link https://www.facebook.com/missmondoitalia.lombardia/photos/a.2693708550679494/3238581746192169/ ;

3) Dopo essere entrati nella pagina ci si troverà di fronte la foto di Fabiana Ferraro e bisognerà mettere Mi Piace sulla foto;

4) VOTARE SUBITO, avete tempo di votare per vedere Fabiana in semifinale fino a (scadenza) mercoledì 27 maggio alle ore 22:00 mettendo il like (Mi Piace) alla sua foto del link https://www.facebook.com/missmondoitalia.lombardia/photos/a.2693708550679494/3238581746192169/.

Sosteniamo una bella maddalonese per farci rappresentare nel mondo, non costa nulla, basta un attimo e il nostro click potrà fare la differenza.

