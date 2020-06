Una mano per Villa Giaquinto: un aiuto per la nostra città.

Il Comitato per Villa Giaquinto sta promuovendo una campagna di raccolta fondi per poter piantare altri sessanta alberelli di viburno e crispino al fine di riparare i danni apportati dal Comune di Caserta alla villetta.

«Il 3 gennaio, dopo due anni di battaglie, siamo stati autorizzati a piantare 80 arbusti a Villa Giaquinto, un parco pubblico gestito dalla nostra associazione grazie ad un Patto di Collaborazione con il Comune di Caserta. Lo abbiamo fatto grazie alla donazione del Vivaio della Regione Campania e grazie all’Inner Wheel Caserta “Luigi Vanvitelli” che ha provveduto a coprire le spese di trasporto. La piantumazione, invece, ha coinvolto oltre 50 cittadini.

Il 29 aprile, però, nell’ambito di “operazioni di sanificazione” non concordate il Comune ha inspiegabilmente tagliato gran parte degli alberelli piantati senza fornire nessuna spiegazione»

La somma da acquisire è pari ad 800 euro.

Il comitato che da anni si impegna per migliorare la nostra città con eccezionali iniziative, richiede stavolta nel suo appello un piccolo aiuto da parte di tutti in modo tale da poter riuscire nello scopo entro ottobre.

«Tutti insieme possiamo rendere Villa Giaquinto il giardino della nostra città e delle nostre vite!»

Qui il link per la donazione:

https://www.produzionidalbasso.com/project/ri-piantiamo-i-60-alberelli-tagliati-dalla-ditta-del-comune/

