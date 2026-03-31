Una notizia tanto attesa: la realizzazione dell’isola ecologica

Casagiove. Dopo un lavoro attento e determinato, teso a dotare la Città di un’ISOLA ECOLOGICA, essenziale per completare il servizio di raccolta dei rifiuti ed il loro recupero, arriva la notizia tanto attesa.

L’EDA Caserta, l’Ente di Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione del Piano d’Ambito Provinciale, ha comunicato che un finanziamento dal Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Campania, destinato al potenziamento ed efficientamento delle isole ecologiche e dei centri di raccolta, destina al Comune di Casagiove € 240.000,00.

Il Centro Comunale di Raccolta, il cui progetto di evidente modernità, con tecnologie per il controllo delle movimentazioni e dei pesi, attenta al risparmio energetico, videosorvegliata, di facile accessibilità e senza barriere architettoniche, (visibile nelle foto allegate), sarà realizzato dall’EDA, ente attuatore, con inizio dei lavori previsto, concluse le procedure propedeutiche, per la fine del prossimo mese di maggio.