UNA OPPORTUNITÀ’ IMPERDIBILE corso on line dal 18 maggio al 25 giugno

Cronache Agenzia Giornalistica) Caserta – 17/05/20 – Scatta da domani 18 maggio il primo rivoluzionario corso a distanza per la prevenzione Lavorativa al Coronavirus. Il corso on line è tenuto in presenza di un docente specialista in rischio “NBCR” (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e mira a formare imprenditori, dipendenti e liberi professionisti su tutte le procedure da attuare per prevenire il contagio e la diffusione del Nuovo coronavirus nel proprio specifico settore lavorativo o professionale.

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di affrontare tutte le procedure da attuare per limitare il contagio e la diffusione da nuovo coronavirus, attuare le procedure di decontaminazione, utilizzare i materiali adeguati ed i dispositivi di protezione individuale. E’ una cosa che interessa a tutti i lavoratori del settore terziario:

Supermercati/Centri commerciali/ Punti vendita/Artigiani e maestranze/

Liberi professionisti con attività aperte al pubblico/ Stabilimenti balneari/Titolari di attività commerciali.

Il corso è articolato in una giornata di 8h di lezione online divise in 5h di teoria e 3h dimostrative. A richiesta è possibile tenere il Corso presso le Aziende per gruppi di massimo 15 persone. Il costo del corso è di €.100 + IVA e ed al termine dello stesso verrà rilasciata una certificazione. La serietà consolidata della scuola di alta formazione di Caserta Formed e la professionalità del docente rappresentano una sicura garanzia di apprendimento e di successo. Il professor Dott. Maurizio Cusimano con una laurea in Professioni Sanitarie ed una in ingegneria, nonché specializzazioni in scienze forense e criminalistiche, in difesa e contrasto NBCR, consulente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e Procura della Repubblica di Napoli è la giusta garanzia per la buona riuscita del corso.

Inoltre il Patrocinio concesso dalla città di Caserta arricchisce ulteriormente la bella, nuova e lodevole iniziatica del Formed.

Per ulteriori informazioni relative al Corso è possibile telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 alla Segreteria del Formed: Tel.: 082 32 792 63 C ell: 392 9172 572 – 393 974 3680, Fax: 082 32 2 0975, E – m ail: form [email protected] Potete visitare sito internet w. W. w.formed.compania.com.