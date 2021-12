Una panchina bianca in memoria del dottor Capone

Aversa-Giovedì, alle 10.30, presso il Palazzetto dello Sport, “M.T. Jacazzi” sarà apposta una ” Panchina Bianca”, in memoria del dottor Giuseppe Capone e delle vittime innocenti della strada. Il dottor Capone perse la vita la sera del 6 gennaio del 2019, mentre tornava dalla palestra per rientrare a casa, investito da un’auto. Giuseppe era un ragazzo di grande sensibilità , con grande senso della famiglia e impegnato spesso in iniziative a scopo umanitario. Proprio quella sera attendeva che rientrassero da una vacanza i suoi genitori, che mai si sarebbero aspettati quel triste epilogo. Da quel momento nulla è stato più come prima, tranne l’amore che univa Giuseppe ai suoi cari. Quello davvero non morirà mai!

Il ricordo del giovane medico e di tante altre vittime della strada resterà vivo non solo nella memoria dei loro familiari, ma anche di tutti coloro che vorranno partecipare ad iniziative e ad eventi come questo.