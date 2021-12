Una panchina… per non dimenticare

Aversa. Il giorno 16 dicembre alle ore 10.30 ad Aversa in Via Salvo D ‘Acquisto, 88 sarà collocata una panchina bianca per ricordare le vittime della Strada.

La donazione sarà fatta dalla famiglia Capone- Motti per ricordare un congiunto perito proprio in un incidente stradale violento lo scorso anno .Oltre alle autorità civili, religiose e militari, sarà presente l’ associazione FIDAPA BPW ITALY con le sezioni di Caserta e Aversa che rappresenteranno tutte le donne , sensibili a questo grande problema che deve essere affrontato con più severità e determinazione visto che molti reati rimangono impuniti o puniti con pene irrisorie.La FIDAPA coglie l’ occasione per stringersi attorno alle famiglie soprattutto alle donne di quelle famiglie, per farsi portavoce presso le autorità competenti .