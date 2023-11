Una straordinaria storia di amicizia,ricordi condivisi e una ricerca all’avanguardia oggi come ieri sulla Real Colonia di San Leucio

Immaginate di vedere con curiosità e sorpresa le vostre case invase nel lontano 1973 da un manipolo di giovani studenti americani sconosciuti accompagnati da un altrettanto sconosciuto Richard Plunz, professore del Dipartimento di Architettura della Pennsylvania State University di New York, chiedendovi a cosa mai potesse essere utile per loro misurare i vostri ambienti di vita. E immaginate che quello stesso manipolo di studenti con il rispettivo docente restino altrettanto invasi dalla fantastica, inattesa e prorompente, verace accoglienza di una comunità intera, quella del borgo di San Leucio, che non esitò a mettere a proprio agio e sostenere nel loro soggiorno e impegno i ricercatori venuti oltreoceano. E fu un presidio di pratiche di solidarietà e ospitalità gratuita e generosa che si creò cinquant’anni fa nell’avamposto ferdinandeo grazie alla disponibilità disinteressata di Leonardo Riviello e della sua famiglia che si offrirono senza risparmio nel rendere la ricerca del docente americano con i suoi allievi il piú agevole e confortevole possibile. La straordinaria esperienza vissuta in Italia e’ restata impressa in maniera indelebile nella memoria degli attori di questa storia inedita, come inediti sono stati i risultati della ricerca, raccolti nel catalogo della mostra pubblicato a New York e mai tradotto in italiano fino ad oggi. La pubblicazione in italiano della ricerca statunitense, durata dal 1971 al 1973,ha consentito di approfondire la conoscenza degli studi che hanno permesso, insieme con quelli condotti dal Politecnico di Milano, il recupero del Real Sito dallo stato di abbandono in cui era caduto con la crisi dell’attività serica. Venerdì 27 ottobre al Belvedere di San Leucio, nella sessione mattutina del seminario internazionale promosso dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio “Il Real Sito di San Leucio:la ricerca di Richard Plunz e degli studenti della Pennsylvania State University”, le relazioni del prof. Riccardo Serraglio, docente del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale di Aversa, e quella dell’architetto Amalia Gioia, funzionario della Sabap, hanno introdotto l’attesissima lectio magistralis di Richard Plunz, professore emerito della Columbia University. A conclusione il Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali” di Aversa, Paolo Giordano, e il direttore del Dipartimento di Architettura Ornella Zerlenga sono intervenuti sul tema. Nella sessione pomeridiana l’arch. Lorenzo Riviello,figlio di Leonardo, ha introdotto l’intervento di Richard Plunz sul catalogo della mostra San Leucio “Vitalità di una tradizione. Traditions in transition”, tradotto in italiano. Quello che ha fatto vibrare di emozione autentica la sala del Belvedere in maniera inaspettata sono stati gli interventi degli ex studenti presenti della Pennsylvania State University, Michael Graybrook e Tim Hartung e, ancor più, quelli degli ex studenti collegati da remoto, George Miller, John e Helen Sysko, Mark Liebendorfer, James Stavoy, David e Vicky Beer. Gli ex allievi divenuti ormai professionisti affermati, chi a New York chi a Los Angeles, hanno testimoniato con trasporto i ricordi condivisi con tante persone che assistevano all’incontro ed erano visibilmente emozionate nel rinnovare con loro la memoria di momenti lontani condivisi, nonostante le difficoltà di comunicazione, con uno spiccato spirito di solidarietà e amicizia, amicizia coltivata anche a distanza o con brevi soggiorni in Italia negli anni che sono seguiti. Ci sembra opportuno rilevare con interesse l’intervento dell’arch. Riviello che, dopo aver ringraziato la dott.ssa Gioia per il contributo importante alla realizzazione della giornata seminariale e Giuseppe Venditto, editore con la casa editrice”Frammenti” del catalogo, ha voluto sottolineare la grande attualità di un testo che ancora oggi dopo 50 anni “paradossalmente argomenta indicazioni su un possibile sviluppo di San Leucio e del suo territorio che dopo tutti questi anni restano un problema non risolto”. Ci appare dunque di estremo valore il tentativo della pubblicazione profetizzato di riaprire una discussione importante e di largo respiro su un tema attuale purtroppo relativamente poco attenzionato dalle amministrazioni che si sono avvicendate in città: il ruolo che San Leucio ha rappresentato nella storia della modernizzazione italiana quale culla della industrializzazione del Sud Italia. Senza dimenticare il pionieristico intento di un sovrano,illuminato dalla colta consorte, di realizzare un sistema economico, urbanistico e sociale in grado di scongiurare la miseria e il degrado della popolazione, perseguendo una “società giusta” con un “Codice delle leggi” che la disegnava molto più giusta e avanzata di quella che sembrano in grado di proporci politici contemporanei espressi da una democrazia che ha avuto qualche secolo a disposizione per maturare. Ecco le parole che concludono il Codice Leuciano: “Questa è la legge, ch’Io vi dò per la buona condotta di vostra vita. Osservatela, e sarete felici.”