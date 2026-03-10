Nel pomeriggio del 10 marzo 2026 presso il plesso di Riardo dell’ITC “Falcone e Borsellino” di Pietramelara (CE) si è appena concluso l’evento “Tè letterario”. Non è la prima volta che il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Di Lauro organizza e promuove questa tipologia di incontro rivolto ai docenti, al personale scolastico e ai genitori, ma è la prima volta a Riardo, dove la Maestra Daniela Giancotti ha proposto il Dott. Rocco Berloco, autore del saggio “Un’altra ferita alla Luna”, un testo che parla di educazione alla sessualità per adulti e ragazzi. Il libro analizza la “cultura dello stupro” dal mito alla cronaca, esplorando il patriarcato e la violazione del corpo femminile, promuovendo un cambio di paradigma verso la parità, la “gilania” è una nuova educazione sessuale. L’autore cita il mito di Europa stuprata da Zeus e le origini maschili di Roma per contestualizzare la violenza storica contro le donne. Critica inoltre il patriarcato e propone modelli di convivenza diversi, ispirati alle società matriarcali del Neolitico. Bisogna educare i ragazzi alla sessualità e al rispetto, fornendo ai genitori strumenti per affrontare il tema, analizzando episodi di cronaca attuale. Al termine della relazione ha avuto inizio un momento conviviale con un banchetto di dolci fatti dalle sapienti maestre che hanno accompagnato la degustazione del tè. Tutti abbiamo portato una tazza personale da casa e siamo rientrati con la conferma del valore aggiunto delle donne che va rispettato in una società che reclama la parità di genere oggi più di ieri.