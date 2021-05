UN’ALTRA MORTE BIANCA: SALERNO PIANGE MATTEO.

SALERNO. È deceduto Matteo Leone, l’operaio che ieri era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel porto di Salerno.Il trentenne, noto in città per essere un grande sostenitore della Salernitana calcio,era stato schiacciato da un carrello elevatore mentre lavorava sulle banchine portuali.I gravi traumi riportati al torace e all’addome avevano costretto i medici a compiere disperate operazioni di salvataggio e a un vero e proprio intervento miracoloso dopo che il paziente aveva subito anche un arresto cardiaco. Nonostante gli sforzi non c’è stato nulla da fare:il cuore di Matteo aveva smesso di pulsare nel cuore della notte.Un destino davvero crudele quello che la vita ha riservato al giovane che aveva rischiato di perdere il padre Emilio, anch’egli operaio,proprio per un altro grave incidente sul lavoro e che due anni fa era riuscito a sconfiggere la propria battaglia contro la leucemia. Il tragico evento è stato appreso con grande dolore dall’intera comunità che piange l’ennesima, straziante ed inaccettabile morte sul lavoro. Restano ancora da chiarire con precision le dinamiche e le cause dell’incidente.