Un’altra positiva al Covid 19 a Caserta. Chiuso il prontosoccorso per qualche ora.

È stato chiuso per qualche ora ieri notte il Pronto soccorso dell’azienda sanitaria Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dopo che è stata verificata la positività al coronavirus di una ragazza residente a Santa Maria a Vico che si era recata a Caserta per farsi medicare. La giovane è stata sottoposta a tampone che ha dato esito positivo ed è stato necessario bloccare l’accesso agli altri pazienti per poter effettuare la sanificazione.

Intanto arrivano buone notizie dall’Asl di Caserta dopo la positività di due dipendenti che è stata riscontrata, i tamponi a cui sono stati sottoposti i colleghi del medico contagiato e della collaboratrice del ramo sanitario hanno dato esito negativo.