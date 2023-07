Un’Estate da RE, il meglio della danza e della grande musica per vivere intense emozioni. Si prosegue con il doppio concerto di Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari il 24 e 25 luglio

Dopo la grande danza portata sul palcoscenico dal gala “Roberto Bolle and Friends”, uno spettacolo di rara armonia e bellezza di cui il celebre ballerino è non solo interprete ma anche direttore artistico; ancora tante le emozioni da vivere oltre a quelle che si sono già fatte strada nel cuore del vasto pubblico che nell’incantevole serata di ieri – sabato 22 luglio – con una standing ovation ha risposto alle performances di ballerini fra i migliori al mondo, dinanzi ad “un linguaggio dell’arte che ha mostrato di poter valorizzare al meglio le suggestioni spaziali della Reggia”.

Il ciclo di appuntamenti con la rassegna Un’Estate da Re, giunta alla sua ottava edizione, vedrà, dunque, tra i prossimi eventi in calendario, “il World Wild Tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari fare tappa alla Reggia di Caserta lunedì 24 e martedì 25 luglio (ore 21).

Partito lo scorso anno da Glasgow (Regno Unito) registrando il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall di Londra, il World Wild Tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari ha toccato i festival più prestigiosi d’Europa e acceso la stagione dei live a capienza piena (post Covid) dell’Arena di Verona, riscuotendo con 14 concerti sold out grande successo di pubblico e di critica e richiamando oltre 150.000 spettatori nazionali e internazionali.

Nei due show ricchi di intense emozioni alla Reggia di Caserta (entrambe le date sono andate sold out), l’artista porterà i suoi più grandi successi, accompagnato sul palco da una band internazionale composta da Polo Jones (musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals)”.