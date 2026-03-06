Unicef e Yamaha presentano “Donne in musica”

ACCADEMIA MUSICALE YAMAHA E UNICEF CASERTA

Presentano “DONNE IN MUSICA”

SALA CONCERTI VIA CADUTI SUL LAVORO 110 – CASERTA

L’Accademia Musicale Yamaha, in collaborazione con l’Unicef Caserta, presenta “Donne in Musica”, un evento speciale dedicato alla riscoperta e valorizzazione delle compositrici donne nella storia della musica. Protagonista del concerto sarà la pianista Maggie S. Lorelli, accompagnata dalle allieve dell’Accademia Musicale Yamaha, che contribuiranno a rendere omaggio a un repertorio femminile di grande valore artistico.

Il concerto si svolgerà sabato 7 marzo alle ore 17:30 nella Sala Concerti di via Caduti sul Lavoro 110 a Caserta, ed è inserito nel programma del Festival “Caserta – La Città delle Donne”, promosso dalla Fondazione Orizzonti. “Donne in Musica” nasce dalla collaborazione tra l’Accademia Musicale Yamaha, diretta da Mena Santacroce, e l’Unicef Caserta, con la responsabile Lia Pannitti. Il progetto è il frutto di una ricerca storica e musicologica, condotta da Maggie S. Lorelli, volta a riportare alla luce partiture composte da donne in tutte le epoche della storia musicale.

L’iniziativa non solo valorizza opere spesso trascurate, ma stimola anche una riflessione sulle difficoltà incontrate dalle donne nel loro percorso artistico e professionale in ambiti tradizionalmente dominati dagli uomini. L’evento si rivolge a un pubblico ampio e inclusivo, con l’obiettivo di promuovere una reale parità di genere partendo dall’ambito culturale. Il repertorio include composizioni di grandi autrici quali Cécile Chaminade, Clara Schumann, Lili Boulanger, Nadia Boulanger, Mel Bonis, Fanny Mendelssohn, Gaby Kapps e molte altre, attraversando secoli di storia musicale per restituire voce e dignità a un patrimonio artistico troppo a lungo marginalizzato. Le esecuzioni pianistiche saranno alternate a letture, poesie e brevi passi tratti dalle opere letterarie dedicate o composte da donne.