Università Suor Orsola Benincasa: intervista al prof. Fabrizio Manuel Sirignano su formazione e didattica

Napoli-Al fine di rispondere alle esigenze educative del nostro tempo e a quelle di formazione dei professionisti dell’educazione, il centro di life long learning dell’Università Suor Orsola Benincasa, diretto dal professor Fabrizio Manuel Sirignano, ordinario di Pedagogia sociale e generale, ha avviato, anche per questo anno accademico,una serie di master e corsi di alta formazione finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche e mirate da spendere in ambito scolastico e extra scolastico.



Allo stato risultano in attivazione tre master ed un corso di perfezionamento,che si rivolgono al mondo della scuola. Il master di primo livello per docenti esperti nel trattamento dei Bes, il master biennale per docente professionista e il master di primo livello in “teatro, pedagogia e didattica“.

A questi master si aggiunge il corso di alta formazione specialistica per tutor dsa, si tratta di percorsi che prevedono lezioni in presenza, integrate da attività a distanza, in modo da consentire a tutti di conciliare la frequenza in loco (una volta a settimana) con le proprie esigenze lavorative e di vita. Il master per docente esperto bes e pedagogista professionista e il corso di perfezionamento per tutor dsa prevedono delle riduzioni economiche per i docenti di ruolo e non di ruolo di tutte le scuole statali o paritarie.







Ecco i link con l’intera offerta formativa

https://www.unisob.na.it/ateneo/centrolll/corsi.htm?vr=1

https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/perfezionamento/tutordsa/index.htm?vr=1

Tra i vari percorsi una particolare attenzione va posta al master di primo livello annuale e biennale in “teatro, pedagogia e didattica”, la cui forte attrattiva sta nella felice combinazione di lezioni tenute da docenti universitari, attori e scenografi ed è rivolto a chi crede nel valore pedagogico dell’attività teatrale.

Il professor Sirignano, intervistato, dichiara che

“Tutti questi percorsi vengono da lontano e rientrano nella secolare tradizione pedagogica dell’Università Suor Orsola Benincasa, che è nata prima come scuola e poi come università e nel corso degli anni è stata in grado di rinnovare la didattica e la formazione, attivando anche percorsi nell’ambito della scienza dell’educazione, della green economy, della giurisprudenza ,dei beni culturali, del cinema e del giornalismo, ma custodendo gelosamente e orgogliosamente il suo tradizionale ruolo nella formazione rivolta al mondo della scuola. I percorsi descritti sono proprio il frutto di tale ricerca pedagogica. Aggiungo, in conclusione, che i docenti ,oltre a godere di sostanziali riduzioni,usufruiranno anche degli esoneri per le attività di stage previsti dalla normativa vigente”