Università Vanvitelli…L’internazionalizzazione continua…

CASERTA – Il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Lorenzo Chieffi, ordinario di Diritto pubblico e costituzionale e Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, aderisce al Progetto di ricerca Pro Human Biolaw, finanziato in sede di Unione europea e coordinato dall’Università di Murcia attraverso il Center for Studies in Bio-law, Ethics and Health (CEBES) e la International Doctoral School (EIDUM).

A tale progetto aderiscono altresì Atenei europei e dell’America latina, quali l’Université de Lille, l’Universidad de Guadalajara, l’Universidad Autónoma de San Luis Potosí, l’Universidad de Costa Rica e l’Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tutto ciò a conferma della propensione all’internazionalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza e, in generale, dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Il gruppo di lavoro del Prof. Chieffi opera in stretto coordinamento con il gruppo di ricerca del Prof. Claudio Buccelli, emerito di Medicina legale dell’Università di Napoli Federico II, altra unità aderente al progetto. L’obiettivo del Progetto è quello di rafforzare nel campo del biodiritto la capacità di ricerca e di insegnamento, soprattutto nelle zone dell’America latina, affinché pure in questa parte del mondo si formi personale giuridico e sanitario idoneo ad affrontare i problemi del biodiritto (il cui rilievo è stato ulteriormente comprovato dallo scoppio dell’attuale epidemia) nella prospettiva delle libertà fondamentali.