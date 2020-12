Uno psicologo a supporto di famiglie e docenti dell’ I.C. “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni”

La scuola non si ferma, non si è mai fermata. In questi mesi difficili governati da decreti ed ordinanze , il complesso mondo scolastico ha continuato il suo operato, adeguandosi alle diverse circostanze, per garantire agli alunni continuità didattica ed educativa, con tutti i mezzi possibili.

Anzi, ancor di più, in questa situazione nuova ed anomale per tutti, si è pensato a creare opportunità per fare in modo in questo scuola da tutto il supporto necessario, anche oltre la didattica.

Per questo l’istituto diretto dalla Dirigente Rosa Suppa, che comprende i plessi di infanzia e primaria di via Feudo e i plessi con i 3 ordini di scuola di infanzia, primaria e secondaria di I grado nel De Nicola di via San Francesco e nel comune di Valle di Maddaloni ha attivato da oggi un nuovo servizio per tutta la sua comunità scolastica, dal personale agli alunni e alle famiglie.

Per tutto il mese di dicembre sarà attivo uno sportello per fornire supporto psicologico in questa fase di emergenza covid.

La pandemia ha stravolto le nostre vite in modo improvviso ed inaspettato, è noto. Per cui, oggi più che mia, anche in vista di un graduale ritorno alla cosiddetta “normalità” può essere di aiuto un momento di confronto con un esperto. Vivere chiusi in casa, affrontare la didattica a distanza, gestire la paura e le emozioni, per alcuni purtroppo anche malattie e lutti in modo completamente diverso a cui si era abituati, hanno generato in noi delle reazioni che, confrontate con un colloquio con esperti, possono essere rielaborate ed interiorizzate nel modo giusto.

Senso di malessere, di disagio, picchi di stress hanno interessato tutti. Al contempo, un incontro con lo psicologo potrà essere occasione per parlare di bullismo, cyberbullismo, situazioni di svantaggio, disabilità; problemi legati all’ affettività, alla salute, alla sicurezza, alle relazioni tra pari (colleghi, compagni scuola) e comunque ad ogni tipo di difficoltà comunicativa e/o relazionale.

Gli incontri si terranno in presenza, in forma individuale e nel pieno rispetto della privacy.

Lo sportello sarà aperto per tutto il mese di dicembre. Per prendere appuntamento si potrà contattare la scuola a partire da mercoledì 9 dicembre.