Uno spiraglio di luce per la Campania. Zero contagi per Caserta e provincia.

Per la seconda volta in tre giorni in provincia di Caserta registriamo zero contagi. Finalmente sembra sia possibile intravedere la luce alla fine del tunnel. I dati parlano chiaro, non solo non vi sono nuovi contagi ma addirittura abbiamo un aumento dei guariti da 121 a 123 e un decremento delle persone in quarantena da 341 a 327, potranno sembrare piccoli miglioramenti ma nel quadro sanitario italiano, per il quale al nord ancora si registra un numero altissimo di contagi, sono in realtá passi da giganti. La coscienza sociale della nostra provincia sta facendo vedere i suoi frutti. Chi semina bene, raccoglie sempre. Intanto attendiamo il 4 maggio e l’inizio della fase 2 della quarantena, che prevederà l’obbligo di indossare mascherine e il distanziamento sociale, seppure con alcune modifiche, fino a che non ci saranno vaccino o terapie efficaci, sulla base di quanto detto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa al Senato. Si prevede anche un rafforzamento dei servizi di prevenzione per evitare che si ripetano casi come quello dell’esplosione di contagi nelle residenze sanitarie per anziani; l’individuazione di strutture dedicate esclusivamente al trattamento del Covid-19, per ridurre i rischi di contagio per operatori sanitari e pazienti; un piano di indagine epidemiologica basato sui test sierologici (Conte ne annuncia 150 mila seguiti da altri 150 mila) ed addirittura un’app che consentirá di tracciare gli immuni.