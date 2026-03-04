Uno stage di autodifesa gratuito in occasione della giornata internazionale della donna

La TMT Academy e il Centro Cinotecnico Cane Randagio, in collaborazione con la palestra Easy Fitness, sono orgogliosi di presentare una mattinata dedicata interamente alla sicurezza, alla forza e alla consapevolezza delle donne.

Anche se il tema centrale è la tutela della donna, l’evento è aperto a chiunque voglia partecipare.

Uomini, donne, ragazzi e ragazze: la sicurezza è un diritto di tutti e la prevenzione si costruisce insieme.

L’evento, totalmente gratuito, si terrà domenica 15 Marzo, alle ore 10, presso la Palestra Easy Fitness, sita in Via Guglielmo Marconi n. 35, Falciano (Caserta).

Al termine dello stage gratuito, ogni partecipante riceverà:

Attestato di partecipazione ufficiale.

ufficiale. Vademecum informativo: una guida pratica con consigli su come comportarsi in caso di pericolo e tutti i contatti diretti dei centri antiviolenza e delle autorità a cui rivolgersi.

Nonostante la partecipazione sia gratuita, i posti sono limitati per garantire la migliore qualità dell’insegnamento.

Per riservare il proprio posto, basta contattare il numero 334 6477629.

Un impegno concreto per stare al fianco di ogni donna e promuovere la cultura della prevenzione e del coraggio.