UNO STRANO NATALE AL PICCOLO TEATRO CTS DI CASERTA

A Caserta il Piccolo Teatro Cts di Angelo Bove, senza tener minimamente conto dello scemare del pubblico per varie ragioni, continua a essere un luogo poliedrico e sempre in pieno fermento culturale da oltre 30 anni: quest’anno dopo aver presentato una corposa stagione teatrale, sono previste serate “fuori stagione” con una serie di appuntamenti musicali con tanti gruppi locali e non, di cui daremo le dovute informazioni in secondo luogo. Inoltre il Cts non si ferma nemmeno a Natale, infatti per domenica prossima (per l’appunto il 25 dicembre), e sempre fuori stagione teatrale, alle ore 21.00 è previsto l’irriverente spettacolo/talk show intitolato “CASA BAGARIA”. Molteplici i protagonisti in scena, che metteranno in risalto le loro capacità artistiche e d’improvvisazione. Sul palco del Cts ci sarà il maestro Gino Accardo, Diego Consiglio, Gennaro Sacco, Genny Nugnes, Max Cimino, la giovanissima voce di Roberta De Cristofaro, special guest della serata Lucia Cassini. In questa performance, ci sarà anche un gradito momento dedicato alle donne, grazie alla presenza dell’ospite Elena Febbraio, Make Up Artist affermata. Un altro momento culturale ci sarà dato dall’ospite Tiziana Aylen Corvino che ci introdurrà nel proprio mondo artistico, vedremo poi di cosa si tratta; Insomma, come dicevamo prima, sarà una serata irriverente, capitanata da una indiscutibile e misteriosa voce fuori campo e con una divertentissima sorpresa. Inoltre la bella Federica Staffelli trascinerà il pubblico nelle sue stravaganti news. Insomma, al Cts ci sarà un Natale strano, con artisti strani… cioè uno spettacolo….no…cioè una performance…no cioè un’esibizione irriverente….no…un concerto…no, INSOMMA!… deciderete voi cosa sarà, dopo averlo visto, di sicuro sarà una serata all’insegna del puro divertimento!