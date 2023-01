“ Uomini del Sud visti da vicino” a Napoli il 28 gennaio

Il 28 gennaio, a Napoli, nella sala Catasti dell’archivio di stato, ci sarà l’evento di presentazione del libro “Uomini del Sud” di Fiore Marro.

Come qualche arguto letture può avere già intuito dal titolo, esiste un filo rosso che lega i personaggi presentati: la loro appartenenza al Mezzogiorno italiano. Un titolo, dunque, esplicativo ma che, nel contempo, può dare luogo ad un inganno.

Si può essere tentati, infatti, di supporre che tale appartenenza sia di nascita o anche culturale, in realtà è una appartenenza dovuta a una scelta, una scelta di campo, quella per il Sud!

Questa “opzione sud” passa anzitutto attraverso la ricostruzione dell’identità territoriale, che non può prescindere dal recupero della memoria, in particolare della memoria storica.

Ritengo fortemente significativo che questo volume venga presentato nelle sale di un archivio storico di stato ubicato proprio a Napoli, perché Napoli e l’archivio sono due simboli.

Tanti di questi uomini raccontati da Fiore Marro, infatti, sono partiti proprio da un archivio per indagare una storia negata, per ritrovare una memoria velata, perciò sconosciuta. Luoghi come questi hanno dato a tanti la speranza di trovare un riscatto attraverso la verità.

In mezzo al nulla, le ricerche negli archivi storici sono state un gancio a cui aggrapparsi per riscoprirsi cittadini degni e dignitosi. Per questo ogni archivio è simbolo d’un percorso possibile per ritrovare una memoria perduta attraverso la cultura.

Conseguenzialmente presentare questo libro in questa sede significa affermare che Napoli il Sud sono e sono stati territori di “Cultura”!

Tuttavia anche Napoli è un simbolo: Napoli rappresenta quel sud orgoglioso che non accetta il nascondimento, la subordinazione, l’annientamento, è un sud che grida se stesso, per cancellare tante false immagini, narrazione di ciò che mai è stato!

L’autore, gli uomini che egli ha raccontato e chi ha voluto si concretizzassero eventi come questi, hanno contribuito a svelare il volto della Storia!