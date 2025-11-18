Uomo con disabilità aggredito mentre tenta di difendere un giovane

Un uomo con disabilità uditiva è stato picchiato con estrema violenza davanti a un disco bar di Ischia. L’aggressione è avvenuta mentre cercava di proteggere un coetaneo, colpito da un gruppo di ragazzi all’uscita del locale. Il gesto di solidarietà ha scatenato la reazione immediata degli aggressori, che lo hanno circondato e colpito più volte.

La dinamica della violenza

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo stava già infierendo su un giovane quando l’uomo è intervenuto per fermare l’attacco. L’ingresso nella scena non ha placato gli aggressori, che hanno risposto con calci e pugni, lasciandolo a terra in gravi condizioni. Alcuni presenti hanno dato l’allarme e chiesto aiuto, mentre altri hanno provato a disperdere il branco. L’episodio ha creato tensione e paura tra i clienti del locale.

I soccorsi e le indagini

I sanitari hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’isola. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno acquisito le registrazioni delle telecamere della zona e raccolto testimonianze per identificare i responsabili. Gli investigatori valutano eventuali aggravanti, anche in relazione alla condizione della vittima.

Reazioni della comunità

La vicenda ha suscitato indignazione e richieste di maggiore sicurezza notturna. Diversi residenti hanno espresso solidarietà alla vittima e condanna per la brutalità del gesto. L’episodio ripropone il tema della violenza di gruppo e della vulnerabilità delle persone con disabilità in contesti caotici come le aree della movida.

