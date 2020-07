Uomo di 29 anni perde la vita in seguito ad un incidente stradale

Si è verificato all’ingresso del comune di Marzano Appio, lungo la provinciale che dalla statale Casilina conduce a Marzano Appio, il drammatico incidente stradale di cui è stato vittima nella notte appena trascorsa, pare poco prima della mezzanotte, ancora un giovane.

A perdere la vita, un operaio del luogo di 29 anni, Gerard Fusco.

Era alla guida della sua moto quando ne avrebbe perso il controllo per poi terminare la sua corsa, impattando contro il muro perimetrale che costeggia la carreggiata.

Inutili sono stati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno solo potuto accertarne il decesso avvenuto sul colpo.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Marzano Appio e della stazione di Roccamonfina per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il corpo del giovane è stato trasferito al reparto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per procedere all’esame medico legale disposto dal magistrato. Sarà poi restituito alla famiglia per i funerali.