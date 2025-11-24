Uomo ferito al collo durante una lite: arrestata la compagna

Un uomo di 30 anni è stato ferito al collo durante una violenta discussione con la compagna, una cittadina peruviana di 35 anni. I carabinieri l’hanno arrestata poco dopo l’aggressione avvenuta in un appartamento di Roma.

L’aggressione e l’intervento dei soccorsi

Secondo la ricostruzione dei militari, la lite sarebbe degenerata rapidamente. La donna avrebbe impugnato un coltello da cucina con una lama lunga circa 20 centimetri e avrebbe colpito il compagno al collo. Il personale del 118 ha raggiunto l’abitazione e ha trasportato l’uomo, in codice giallo, al pronto soccorso del San Filippo Neri. I medici lo hanno medicato e poi dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Le indagini e il sequestro dell’arma

I carabinieri hanno individuato l’arma all’interno dell’appartamento e l’hanno sequestrata. La donna è stata arrestata con l’accusa di lesioni aggravate. Gli investigatori stanno completando gli accertamenti per definire con precisione le dinamiche della lite e valutare eventuali precedenti tensioni tra i due.

