Uomo in stato confusionale fermato in bici sull’ autostrada

DI Viviana Ricciardi

Stamane,il contingente del reparto mobile di Napoli in transito sul tratto autostradale Roma-Napoli, all’altezza dell’uscita di Capua, notavano un anziano uomo in bici, incurante dei tanti mezzi di trasporto che regolarmente percorrevano il suddetto tratto autostradale.L’uomo si trovava in estrema difficoltà e chiaramente in panne,viene prontamente tratto in salvo dagli agenti che notano il suo stato confusionale, probabilmente dovuto all’agitazione per la situazione.Tranquilizzato l’uomo,gli agenti hanno poi contattato i familiari per informarli dell’accaduto.