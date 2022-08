Uomo in stato di ebbrezza va in in escandescenza . Pronto l’intervento del 118

E’ accaduto questa mattina in via Colletta a Maddaloni , un uomo , extracomunitario , in chiaro stato di ebbrezza è andato in escandescenza . Sono immediatamente intervenuti gli uomini del 118 i quali , aiutati dalla Polizia Municipale, guidata dal Comandante Domenico Renga, ,sono riusciti a tranquillizzare l’ uomo .

Sul posto subito dopo anche Gigi Bove , Vice Sindaco di Maddaloni ,il quale ha esternato la sua soddisfazione per la capacità’ di intervento tempestivo dei soccorsi :

Fiero in qualità di Vice Sindaco- ha dichiarato- di appartenere ad un’ Amministrazione che cerca di rispondere anche a richieste e interventi sociali”

.

L’uomo è stato poi trasportato in ospedale dagli operatori sanitari del 118.