Uomo investito dalla sua auto. Inutili i soccorsi

Casagiove – Questa mattina verso le ore 10:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise ,è intervenuta in Via Quartier Nuovo nel comune di Casagiove allertati dal 118, per portare soccorso ad una persona che era rimasta vittima di un’incidente mentre usciva con la sua auto dai box. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno soccorso un uomo anziano, di circa 80 anni , che per cause ancora in via di accertamento veniva accidentalmente investito dalla propria auto mentre chiudeva il cancello dei box. Immediatamente i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare la persona ferita assicurandolo alle cure del personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.