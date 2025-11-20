Uomo minaccia di far esplodere la casa

Un uomo di 61 anni, nella mattinata di ieri, si è chiuso nel suo appartamento nel centro storico di Sassari, sostenendo di voler far esplodere l’abitazione con alcune bombole di gas. La segnalazione ha attivato un immediato intervento della polizia, che ha circoscritto l’area e avviato i primi tentativi di contatto.

L’irruzione degli agenti

Gli operatori sono riusciti a entrare nell’appartamento dopo vari tentativi e hanno portato all’esterno più bombole di gas, trovate con le valvole ancora chiuse. L’azione rapida ha evitato rischi ulteriori per gli abitanti della zona e ha messo in sicurezza l’intero piano dello stabile.

La fuga e il ritrovamento

Mentre gli agenti operavano all’interno, il 61enne è riuscito ad allontanarsi sfruttando un varco laterale e ha fatto perdere le sue tracce. La ricerca è proseguita per diverse ore, fino alla sua individuazione in un’area periferica della città. L’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e per l’allarme provocato.

Comunità scossa

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti, già allertati dall’intenso movimento di mezzi di polizia e dai lampeggianti che hanno illuminato la strada per tutta la mattina. Le autorità hanno confermato che non si sono registrati feriti e che l’edificio non ha subito danni strutturali.

(Foto ANSA)