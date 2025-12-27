Uomo minaccia passeggeri su di un bus 

Momenti di forte apprensione su un autobus intercettato ieri nella capitale dai carabinieri. Un uomo armato avrebbe intimidito i passeggeri, costringendo all’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento dei carabinieri

I militari della compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un uomo di 51 anni. Secondo quanto ricostruito, sarebbe originario della Repubblica Ceca. I carabinieri della tenenza di Ciampino sono intervenuti dopo una segnalazione giunta mentre il mezzo era in servizio. L’uomo si trovava a bordo dell’autobus e avrebbe creato panico tra i presenti.

Le minacce a bordo del mezzo

Durante il tragitto, l’uomo avrebbe mostrato un coltello ai passeggeri. Il gesto avrebbe generato paura e richieste immediate di aiuto. All’arrivo dei militari, il mezzo pubblico è stato fermato per consentire l’intervento in sicurezza. I carabinieri hanno tentato un approccio verbale per calmare la situazione.

La reazione e l’arresto

L’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe simulato l’estrazione di una pistola dalla giacca. Subito dopo si sarebbe scagliato contro i militari. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo senza conseguenze per i passeggeri. Al termine dell’operazione, lo hanno condotto in arresto.

Le accuse contestate

Il 51enne è gravemente indiziato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli viene contestato anche il porto di oggetti atti a offendere. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza a bordo dei mezzi pubblici. Fondamentale si è rivelata la rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine.

(Foto Carabiieri)