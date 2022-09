Uomo prigioniero delle fiamme. Salvifico l’intervento dei vigili del fuoco

Marcianise – Questa sera verso le ore 19:00 due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, una proveniente dalla sede centrale del Comando ed una dal distaccamento di Marcianise sono intervenute per un incendio di un appartamento in via Marte nel comune di Marcianise. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento posto al primo piano di un palazzo spegnendo le fiamme che si erano sviluppate al suo interno e salvando una persona,un uomo di circa 50 anni, rimasto bloccato dall’incendio all’interno dell’appartamento. Una volta fuori dall’abitazione i Vigili del Fuoco hanno consegnato l’uomo alle cure del 118 intervenuto su segnalazione della sala operativa del Comando provinciale che a causa delle ustioni riportate veniva subito trasferito in ospedale. Sul posto è intervenuta anche un’ autoscala dalla sede centrale del Comando per dare supporto nelle operazioni di salvataggio e spegnimento. L’azione repentina dei Vigili del Fuoco, oltre a salvare la vita dalla persona residente nell’appartamento ha evitato che l’incendio si propagasse anche alle strutture limitrofe. Una volta spento l’incendio l’appartamento è messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco.