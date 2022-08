Caserta. in piazza Correra un altro morto. E’ accaduto intorno alle 15 di oggi pomeriggio e, dalle prime informazioni a nostra disposizione, la persona deceduta avrebbe perso l’equilibrio, non si sa bene se perché ubriaco o per il caldo estremo, e sbattuto la testa a terra.

Sul posto si è subito portata l’ambulanza, ma per il senzatetto non c’è stato nulla da fare.