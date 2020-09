Uomo scappa dal covid hospital dì Maddaloni

Nicola, un uomo di circa 30 anni di Pignataro Maggiore, seguito dai servizi territoriali di igiene mentale, si trova ricoverata da diversi giorni al covid hospital di Maddaloni. L’uomo, già negativo al primo tampone e d in attesa del secondo per essere definitivamente dimesso, dopo vari tentativi di fuga non andati a buon fine in questi giorni, oggi è riuscito abilmente ad eludere ogni controllo ed è uscito dall’ospedale. Probabilmente voleva tornare a casa perchè è stato ritrovato alla stazione di Maddaloni dalle forze dell’ordine subito allertate ed è è stato riportato in ospedale.

Tutto è bene quel che finisce bene.