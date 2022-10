Uomo si accascia in strada. Forti ritardi nei soccorsi.

Maddaloni – Nel pomeriggio, intorno alle ore 16.00, in via Libertà, all’altezza dell’incrocio con via La Rosa, un uomo di circa 50 anni, originario di Acerra, ha avvertito un forte dolore al petto e si è accasciato in strada. Alcuni passanti e i negozianti del posto si sono attivati per soccorrerlo e chiamare il 118 che tardava ad arrivare nonostante i solleciti continui, perché, affermavano testimoni, doveva arrivare da Curti.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del locale comando di polizia municipale e i medici del vicino ambulatorio, insieme ad un’ambulanza vuota che era di passaggio. Si son attivati per un massaggio cardiaco, impossibilitati a fare altro in mancanza di un defibrillatore per un primo soccorso.

Una situazione che ha dell’incredibile. Assurda per quanto vi abbiamo descritto. Una persona potrebbe correre seri rischi per la mancanza di un defibrillatore nei dintorni per un’ambulanza che non sia nelle immediate prossimità in una città che conta 40.000 abitanti.