Uomo si capovolge con l’auto e muore sul colpo

Roccaromana/Pietramelara. Nel pomeriggio di oggi, un uomo, mentre era alla guida della sua auto, una SMART fourfour di colore nero, probabilmente, a causa di un malore ha sbandato capovolgendosi lateralmente alla carreggiata.

L’ uomo, deceduto sul colpo, era un ex maresciallo della finanza in pensione, originario di Aversa, classe 1960.

L’incidente è avvenuto nei pressi del cimitero, sulla strada che collega Pietramelara a Roccaromana.

Sul posto sono intervenuti il 118 da Caianello, che ha constatato l’avvenuto decesso, i carabinieri della vicina stazione di Pietramelara la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’ auto.